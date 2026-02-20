Один пункт о зарплате в трудовых договорах оказался незаконным

По её словам, подобные запреты нередко включаются в трудовые договоры и внутренние акты компаний, однако они противоречат законодательству. Сведения о зарплате не относятся ни к коммерческой тайне, ни к персональным данным.
«Так как сведения о заработной плате — это не коммерческая тайна… работника за это уволить нельзя», — подчеркнула эксперт в беседе с ТАCC.
В случае незаконного увольнения сотрудника могут восстановить на работе, а работодателя привлечь к административной ответственности. Согласно КоАП РФ, штраф для должностных лиц составляет до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — до 50 тыс. рублей.
Профессор отметила, что запреты на обсуждение зарплат противоречат принципу равной оплаты за труд равной ценности. Если компания хочет индивидуализировать доход сотрудников, необходимо внедрять прозрачные критерии оценки и понятную систему начислений.
