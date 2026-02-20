Один пункт о зарплате в трудовых договорах оказался незаконным

Ранее эксперт по кадрам предупредила, что фото с корпоратива, переписка в чатах или негативные посты про начальника могут стать причиной увольнения по статье. Рискуют не только действующие сотрудники, но и бывшие. Любую информацию о работодателе, попавшую в открытый доступ, могут счесть конфиденциальной, если она наносит ущерб или содержит персональные данные.