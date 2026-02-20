В России впервые появился ГОСТ на бананы: каким должен быть фрукт

Росстандарт впервые принял ГОСТ на ввозимые в Россию бананы. Он вступит в силу с марта этого года. Об сообщает РИА Новости.
Принятый стандарт распространяется на свежие бананы, которые отправляют на продажу в магазины. Теперь при ввозе в Россию они будут проходить контроль на соответствие требованиям по вкусу, запаху, внешнему виду, а также степени зрелости.
Согласно применяемым стандартам, запрещается ввоз желтых бананов. Плоды этого фрукта должны быть только зеленого или светло-зеленого цвета, поскольку дозревать до потребительской спелости они будут уже на складах магазинов или в других специально отведенных для этого местах.
Кроме того, бананы должны иметь легкий огуречный аромат, а при разрезании выделять млечный сок. Длина фруктов должна составлять не менее 14 см, а в одной кисти их должно быть не менее трех.
Напомним, ГОСТы носят рекомендательный характер, но могут быть обязательными, если упомянуты в законе, контракте или техрегламенте.
С 1 марта 2026 года в России начнет действовать новый ГОСТ. Этот стандарт устанавливает единые критерии оценки качества отделки в новостройках, которые можно измерить объективно.