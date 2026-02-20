Избивали сверстников и вымогали деньги: подростки-разбойники из Башкирии предстали перед судом

В Башкирии вынесли приговор троим жителям Стерлитамака, которым 15 и 16 лет. Их признали виновными в хулиганстве, вымогательстве и разбойном нападении.
По данным пресс-службы Следственного комитета республики, с декабря 2024 по апрель 2025 года подростки по надуманным поводам нападали на сверстников в общественных местах, избивали их, вымогали деньги и ценности.
Один из эпизодов: фигурант спровоцировал драку, а затем потребовал у оппонента 7 тысяч рублей в качестве компенсации за якобы поврежденный телефон. Чтобы усилить давление на свою жертву, он привлек приятелей — вместе они избили потерпевшего и его друзей, угрожая продолжить расправу, если те не отдадут деньги.
Еще один осужденный, находясь под домашним арестом, через мессенджер вымогал деньги у знакомого, угрожая насилием. Испуганный подросток несколько раз переводил ему средства. Позже злоумышленник назначил встречу у своей квартиры и, угрожая ножом, отобрал у потерпевшего мобильный телефон.
Преступления выявили в ходе мониторинга соцсетей. О ходе расследования докладывали в центральный аппарат СК России. Суд приговорил подростков к условным срокам от 3 до 4 лет лишения свободы с испытательным сроком от 3,5 до 4,5 лет.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.