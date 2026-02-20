Избивали сверстников и вымогали деньги: подростки-разбойники из Башкирии предстали перед судом

Один из эпизодов: фигурант спровоцировал драку, а затем потребовал у оппонента 7 тысяч рублей в качестве компенсации за якобы поврежденный телефон. Чтобы усилить давление на свою жертву, он привлек приятелей — вместе они избили потерпевшего и его друзей, угрожая продолжить расправу, если те не отдадут деньги.