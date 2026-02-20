Путину доверяют 80% опрошенных россиян

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимир Путин составляет 80%. Столько же опрошенных считают, что он хорошо выполняет обязанности главы государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда Фонд «Общественное мнение», проведенного 13−15 февраля среди 1,5 тысячи респондентов.
Согласно данным социологов, о доверии президенту заявили 80% участников исследования (плюс 2 процентных пункта). Уверенность в том, что он хорошо работает на своем посту, выразили также 80% опрошенных (без изменений).
Положительную оценку деятельности правительства дали 51% респондентов (минус 1 п.п.). Работу председателя кабмина Михаил Мишустин положительно оценили 57% участников опроса (плюс 1 п.п.).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 39% (минус 1 п. п.), КПРФ — 8% (минус 2 п. п.), ЛДПР — 10% (плюс 2 п. п.), «Справедливая Россия — За правду» — 4% (плюс 1 п. п.), «Новые люди» — 5% (плюс 1 п. п.).
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Путин популярен в России «от мала до велика».