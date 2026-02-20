Особо опасные биологические отходы мигрантов нашли на Хилке в Новосибирске

На минувшей неделе, 9 февраля, жители Хилокского микрорайона пожаловались на переполненные мусорные баки, забитые останками животных. Подобная ситуация была зафиксирована около дома на улице Хилокская, 11. По информации из соцсетей, отходы были выброшены мигрантами, которые проживают вблизи Хилокского рынка. Жалобу на останки скота в мусорных контейнерах опубликовали в группе «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» во «ВКонтакте».
Местные жители выразили недовольство тем, что контейнерные площадки стали местом несанкционированного сброса биологических отходов. В сообщении подчёркивается, что утилизация останков животных должна проводиться строго по закону через службу управления ветеринарии с соблюдением санитарных норм.
В сообществе подчеркнули, что это не первый случай обнаружения коровьих и бараньих останков в бытовых контейнерах. В этот раз количество отходов было особенно велико — все контейнеры были заполнены мешками с останками.
В Управлении ветеринарии Новосибирской области в ответ на запрос Om1 Новосибирск пояснили, что 11 февраля специалисты Управления совместно с администрацией Ленинского района выезжали по адресу Хилокская, 11, где обнаружили выброшенные в контейнеры останки скота.
«По результатам выездного обследования владельца биологических отходов установить не удалось. Биологические отходы, в отношении которых невозможно подтвердить их происхождение или владелец не установлен, признаются особо опасными биологическими отходами и уничтожаются путём сжигания», — говорится в ответе Управления ветеринарии.
Биологические отходы были направлены на уничтожение в ООО «Чистый город». После очистки места складирования специалисты провели дезинфекцию территории.
Также 12 февраля 2026 года в отдел полиции № 7 Ленинского района Управления МВД России по г. Новосибирску был направлен запрос для установления владельцев указанных отходов.