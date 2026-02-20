Гомельчанка приехала в Минск и закопала в сугробе 125 тысяч рублей — вот почему

В Минске приезжая пенсионерка закопала в сугроб 125 тысяч белорусских рублей, а другая позвонила в милицию. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
В милицию позвонила 78-летняя пенсионерка, рассказавшая, что ей позвонили якобы из поликлиники для замены медкарты и так выманили номер пенсионного удостоверения. Потом уже минчанке перезвонили будто бы из милиции и, напугав словами о незаконных финансовых операциях, разузнали, сколько денег есть дома, уговорив их «задекларировать». По указанию мошенников пенсионерка отдала приехавшей женщине свыше 125 тысяч белорусских рублей.
Курьером злоумышленников оказалась 67-летняя гомельчанка. Она и сама до этого стала жертвой мошенников по аналогичной схеме. Под угрозой тюремного заключения белоруска согласилась приехать в Минск, забрать деньги и закопать их в сугробе.
— Проводится проверка по установлению других участников преступной схемы, — прокомментировали в ГУВД.
