Омский губернатор наградил военных и сотрудников ВПК в преддверии 23 февраля

В зале официальных церемоний областного правительства 20 февраля прошло чествование военнослужащих, сотрудников ВПК, а также сфер энергетики, культуры, здравоохранения и государственной службы. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и кабмина.
"В зале собрались люди разных профессий — те, чьим трудом укрепляется экономика региона, развивается промышленность, обеспечивается безопасность и создается культурное пространство Прииртышья.
Обращаясь к участникам церемонии, губернатор Виталий Хоценко отметил особую значимость предстоящего праздника для страны и поблагодарил награжденных за служение Отечеству", — уточнили в правительстве.
Губернатор также подчеркнул, что в сложное время страну сплачивают не только воины, но и люди в тылу — рабочие оборонных предприятий, инженеры, энергетики, транспортники, деятели культуры, медики, общественники.
«Вы любите свою страну и свое дело, проявили себя в профессии на самом высоком уровне. Благодарю вас за труд на благо Омской области и всей России», — привела пресс-служба кабмина цитату Виталия Хоценко.
Указами и распоряжениями президента присвоены и здесь были вручены госнаграды за вклад в укрепление обороноспособности страны, развитие спецтехники, наставничество и многолетний добросовестный труд. Отдельные награды получили сотрудники оборонных предприятий, внесшие важный вклад в разработку и производство современной техники.
Особое внимание в этот день было уделено военнослужащим-участникам спецоперации. За мужество, защиту прав и свобод граждан, сохранение мира и законности они получили областные награды, в том числе медали за участие в СВО.
Распоряжениями губернатора отмечены омичи за заслуги в укреплении правопорядка и общественной безопасности, развитие промышленного потенциала, радиоэлектронной отрасли, госслужбе, здравоохранении и культуре. Почетные звания получили сотрудники филармонии и творческих коллективов.
Церемония стала выражением признательности людям, которые своим ежедневным трудом укрепляют регион и страну. Слова благодарности и уважения звучали о тех, кто защищает Родину на передовой и надежно обеспечивает ее тыл.
