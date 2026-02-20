Авианосцы, эсминцы и десятки самолетов: США продолжают стягивать силы к берегам Ирана

По данным издания, на текущий момент в регионе размещаются не менее 12 американских боевых кораблей: авианосец USS Lincoln, восемь эсминцев и три корабля прибрежной зоны, переоборудованные в тральщики. Также к ним направляются три эсминца и крупнейший авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford, который в среду находился у западного побережья Африки.