Авианосцы, эсминцы и десятки самолетов: США продолжают стягивать силы к берегам Ирана

FT: США наращивают военно-морскую группировку на Ближнем Востоке.

Источник: Комсомольская правда

США продолжают наращивать военно-морское присутствие на Ближнем Востоке на фоне обострения отношений с Ираном. Как сообщает Financial Times, ссылаясь на источники, ожидается, что в ближайшее время группировка возрастет.

По данным издания, на текущий момент в регионе размещаются не менее 12 американских боевых кораблей: авианосец USS Lincoln, восемь эсминцев и три корабля прибрежной зоны, переоборудованные в тральщики. Также к ним направляются три эсминца и крупнейший авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford, который в среду находился у западного побережья Африки.

Присутствие авианосца у берегов Омана подтверждают спутниковые снимки, которые были проанализированы авторами FT.

При этом данные Flightradar24 зафиксировали и активную переброску авиации: за последние трое суток 39 самолетов-заправщиков передислоцированы ближе к вероятному театру военных действий, еще 29 единиц транспортной воздушной техники переброшены в Европу.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что представители системы национальной безопасности предупредили американского президента Дональда Трампа об отсутствии гарантий успеха при полномасштабном конфликте с Ираном.

