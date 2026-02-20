Ричмонд
Два круглосуточных детских сада работают в Нижнем Новгороде

Они находятся в Кстовском и Автозаводском районах города.

Источник: Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде работает два детских садика с круглосуточным пребыванием. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили в департаменте образования администрации Нижнего Новгорода.

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода работает одна группа с 24-х часовым пребыванием. Она предназначена для детей с туберкулёзной интоксикацией. Родители не платят за уход и присмотр детей в этой группе.

Ещё одна круглосуточная группа работает в детском саду № 9 Кстовского района Нижнего Новгорода.

«Функционирование таких групп связано с социальным запросом родителей (законных представителей), работающих в сменном режиме или имеющих особые обстоятельства, требующие круглосуточного пребывания ребенка в саду», — сообщили в департаменте образования.

Размер родительской платы в группах с различным пребыванием различается. Если ребёнок находится в детском саду 10,5 часов, родительская плата составляет 136 рублей, за 12 часов — 159 рублей, 24 часа — 169 рублей в день.