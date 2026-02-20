Россияне рискуют лишиться индивидуальности из-за нахождения рядом с партнёром 24/7

«Проводить с партнёром 24 часа в сутки 7 дней в неделю — скорее редкость, чем норма. Когда пара уже устоялась и отношения развиваются здоровым образом, необходимость быть вместе круглосуточно исчезает. У устойчивых пар есть баланс между общими делами и личным пространством», — отметил собеседник «Москвы 24».
По его словам, желание побыть одному — психологическая гигиена, а не признак охлаждения. Если же один из партнёров испытывает тревогу без другого или обижается на просьбу уединиться, эксперт призвал говорить о потребности в восстановлении, а не об усталости от партнёра. Любовь и уют в семье измеряются не количеством проведённых вместе часов, а комфортом друг с другом.
К слову, бытовые вопросы остаются одной из главных причин конфликтов в отношениях. Как показало исследование, результаты оказались в распоряжении Life.ru, почти каждая четвёртая семья в России сталкивается с разногласиями из-за уборки и распределения домашних обязанностей.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — в разделе «Последние новости» на Life.ru.