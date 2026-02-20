Россияне рискуют лишиться индивидуальности из-за нахождения рядом с партнёром 24/7

По его словам, желание побыть одному — психологическая гигиена, а не признак охлаждения. Если же один из партнёров испытывает тревогу без другого или обижается на просьбу уединиться, эксперт призвал говорить о потребности в восстановлении, а не об усталости от партнёра. Любовь и уют в семье измеряются не количеством проведённых вместе часов, а комфортом друг с другом.