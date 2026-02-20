Телеведущая Стриженова показала фото Ефремова с лысиной на первом спектакле на воле

Ранее Михаил Ефремов впервые после освобождения из мест лишения свободы вышел на сцену перед зрителями, сыграв в предпремьерном показе спектакля «Без свидетелей». Он исполнил главную роль в постановке вместе с Анной Михалковой. Режиссёр Никита Высоцкий, лично посетивший премьеру, отметил, что даже после продолжительного перерыва в театральной деятельности Михаил Ефремов сумел подтвердить свой высокий профессиональный уровень.