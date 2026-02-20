Телеведущая Стриженова показала фото Ефремова с лысиной на первом спектакле на воле

«Какая радость видеть на сцене большого русского артиста Михаила Ефремова! А ещё мы стали свидетелями, как после закрытия занавеса Никита Сергеевич делал разбор артистам и всем службам — это отдельная серия профессиональной магии», — написала Екатерина.
Официальные показы спектакля «Без свидетелей» запланированы на 25 и 26 марта. Репетиции с участием Ефремова стартовали ещё 30 января. Для артиста это первый выход на сцену после освобождения из колонии.
Ранее Михаил Ефремов впервые после освобождения из мест лишения свободы вышел на сцену перед зрителями, сыграв в предпремьерном показе спектакля «Без свидетелей». Он исполнил главную роль в постановке вместе с Анной Михалковой. Режиссёр Никита Высоцкий, лично посетивший премьеру, отметил, что даже после продолжительного перерыва в театральной деятельности Михаил Ефремов сумел подтвердить свой высокий профессиональный уровень.
