Банки ослабят контроль за целевыми кредитами: что изменится

Как отмечает Солдатенкова, в зависимости от цели займа — будь то покупка автомобиля, проведение ремонта, газификация или рефинансирование — ставка может вырасти в среднем от 1 до 5 процентных пунктов. В некоторых банках за такие нарушения могут назначать более строгие санкции, вплоть до требования досрочного возврата всей суммы кредита.