Банки ослабят контроль за целевыми кредитами: что изменится

Новшество должно распространиться исключительно на кредиты, выданные после начала его действия, сообщает ИА DEITA.RU.
Нововведение прежде всего направлено на снижение административной нагрузки банков при обработке небольших целевых кредитов. Как объяснила аналитик портала «Банки.ру» Инна Солдатенкова, в настоящее время при выдаче кредитов с целевым назначением банки обязаны контролировать, чтобы заёмщик использовал деньги строго по оговорённой цели.
Если обнаруживается отклонение, банк вынужден создавать повышенные резервы, что негативно сказывается на рентабельности таких сделок. Для самих заёмщиков нарушение условий целевого использования обычно ведёт к увеличению процентной ставки по кредиту.
Как отмечает Солдатенкова, в зависимости от цели займа — будь то покупка автомобиля, проведение ремонта, газификация или рефинансирование — ставка может вырасти в среднем от 1 до 5 процентных пунктов. В некоторых банках за такие нарушения могут назначать более строгие санкции, вплоть до требования досрочного возврата всей суммы кредита.
Поскольку в предложенной норме установлен лимит в 1 миллион рублей по совокупной задолженности, злоупотребления со стороны заёмщиков, скорее всего, будут минимальными. Средний размер целевых кредитов обычно выше этой суммы, отмечает эксперт.
Кроме этого, в некоторых случаях контролировать целевое использование просто невозможно — например, в POS-кредитах деньги сразу переводятся напрямую продавцу, исключая возможность нецелевого расходования, заключила Солдатенкова.