«Мы можем помочь этим семьям»: Димаш Кудайберген записал важное обращение

В нем всемирно известный казахстанский исполнитель призвал в священный месяц Рамазан помочь семьям, которые в результате конфликтов и стихийных бедствий лишились своих домов.
«Во время Рамазана мы все тоскуем по теплу дома — места безопасности, мира и принадлежности. Но для миллионов семей, вынужденных покинуть свои дома, дом — это не то место, куда они могут вернуться. Их дома были разрушены конфликтами или стихийными бедствиями. Их воспоминания разбросаны вместе со стенами, которые когда-то защищали их. В этот Рамазан мы можем помочь этим семьям начать все заново. Ваши Закят или Садака (пожертвования. — Прим. ред.) могут помочь обеспечить жилье, безопасность и то, чего жаждет каждая семья: дом, куда можно вернуться. Пожалуйста, пожертвуйте сегодня столько, сколько можете», — заявил Димаш Кудайберген.
Обращаясь к человечеству, 31-летний народный артист Казахстана призвал присоединиться к нему и МОМ, чтобы подарить надежду нуждающимся семьям в этот Рамазан.
8 декабря 2025 года в Женеве прошла ежегодная сессия Совета Международной организации по миграции ООН. На ней Димаша Кудайбергена назначили глобальным послом доброй воли МОМ.