«Мы можем помочь этим семьям»: Димаш Кудайберген записал важное обращение

Глобальный посол доброй воли Международной организации по миграции (МОМ) Организации Объединенных Наций (ООН) Димаш Кудайберген накануне, 19 февраля 2026 года, опубликовал в своем Instagram важное видеообращение, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В нем всемирно известный казахстанский исполнитель призвал в священный месяц Рамазан помочь семьям, которые в результате конфликтов и стихийных бедствий лишились своих домов.

«Во время Рамазана мы все тоскуем по теплу дома — места безопасности, мира и принадлежности. Но для миллионов семей, вынужденных покинуть свои дома, дом — это не то место, куда они могут вернуться. Их дома были разрушены конфликтами или стихийными бедствиями. Их воспоминания разбросаны вместе со стенами, которые когда-то защищали их. В этот Рамазан мы можем помочь этим семьям начать все заново. Ваши Закят или Садака (пожертвования. — Прим. ред.) могут помочь обеспечить жилье, безопасность и то, чего жаждет каждая семья: дом, куда можно вернуться. Пожалуйста, пожертвуйте сегодня столько, сколько можете», — заявил Димаш Кудайберген.

Обращаясь к человечеству, 31-летний народный артист Казахстана призвал присоединиться к нему и МОМ, чтобы подарить надежду нуждающимся семьям в этот Рамазан.

8 декабря 2025 года в Женеве прошла ежегодная сессия Совета Международной организации по миграции ООН. На ней Димаша Кудайбергена назначили глобальным послом доброй воли МОМ.

