Выхода алматинки на свободу ждала только ее подруга

Девушка воспитывалась в детском доме. После выпуска, по ее словам, оказавшись без должной поддержки, она попала в неблагополучную компанию. «Мое детство прошло в детском доме. После выпуска появились друзья, с которыми я впервые попробовала алкоголь, табак, наркотики. В 19 лет мне казалось, что у меня веселая жизнь. В какой-то момент нам не хватило денег на развлечения, поэтому меня уговорили на кражу телефона, уверяя, что все получится и ничего не будет. Так я оказалась здесь. За все время моего срока те люди ни разу не дали о себе знать. Поддерживала меня только подруга из детства», — рассказала она.