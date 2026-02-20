Выхода алматинки на свободу ждала только ее подруга

Как сообщили в ДУИС по области Абай, в женской колонии отбывают наказание более двухсот осужденных. У каждой своя судьба и своя история, но всех объединяет одно — желание вернуться к нормальной жизни, восстановить социальные связи и начать все с чистого листа. Многих дома ждут родители, дети и близкие.
На этой неделе для трех осужденных наступил долгожданный день освобождения. Двух женщин у ворот учреждения встретили родные, еще одну — близкая подруга. Так, 22-летняя жительница Алматы, отбывавшая наказание за кражу, поделилась своей историей.
Девушка воспитывалась в детском доме. После выпуска, по ее словам, оказавшись без должной поддержки, она попала в неблагополучную компанию. «Мое детство прошло в детском доме. После выпуска появились друзья, с которыми я впервые попробовала алкоголь, табак, наркотики. В 19 лет мне казалось, что у меня веселая жизнь. В какой-то момент нам не хватило денег на развлечения, поэтому меня уговорили на кражу телефона, уверяя, что все получится и ничего не будет. Так я оказалась здесь. За все время моего срока те люди ни разу не дали о себе знать. Поддерживала меня только подруга из детства», — рассказала она.
Находясь в учреждении, осужденная работала в швейном цехе, где получила профессиональные навыки. «Сегодня для меня начинается новая жизнь. У меня пока нет своей семьи, но я верю, что она обязательно будет, с любящим мужем и детьми. Эти годы многому меня научили, и я не повторю прежних ошибок. Я хочу открыть свое дело по пошиву одежды и честно зарабатывать», — поделилась осужденная.
«Социально-воспитательная работа играет ключевую роль в процессе ресоциализации. Наша основная задача — не только обеспечить соблюдение режима, но и создать условия для социальной адаптации осужденных. Мы уделяем большое внимание обучению, трудоустройству и психологической поддержке. Важно, чтобы после освобождения человек имел навыки и мотивацию к законопослушной жизни. Системная работа по подготовке к освобождению помогает снижать риски повторных правонарушений и способствует успешной интеграции женщин в общество. Истории тех, кто делает осознанный выбор в пользу законной и созидательной жизни, становятся подтверждением того, что второй шанс действительно возможен», — отметила заместитель начальника учреждения Акмарал Кайранова.