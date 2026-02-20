Шлеменко может провести бой в Омске в июне

Президент лиги АСА Магомед Бибулатов рассказал, когда бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко может дебютировать в АСА и кто может стать его соперником. По словам Бибулатова, запланировано несколько турниров, включая АСА 201 в Минске 27 марта, турнир в Санкт-Петербурге 11 апреля и в Ташкенте 8 мая. Также в июне планируется провести турнир в Омске, где Бибулатов выразил заинтересованность в бою Шлеменко.
Александр сам высказал желание провести бой с Рамазаном Эмеевым, заявив, что тот кинул ему вызов. В числе других предложенных вариантов — Дипчиков и Ханикат.
Шлеменко, чей последний бой состоялся в сентябре 2025 года против Владислава Ковалева на турнире RCC 23, потерпел поражение в третьем раунде удушающим приёмом. В его рекорде — 67 побед, 17 поражений, одна ничья и один бой, признанный несостоявшимся.
Эмеев, в свою очередь, одержал победу в январе 2026 года на турнире ACA 199, победив Артёма Фролова единогласным решением судей. В его активе 23 победы и 6 поражений.