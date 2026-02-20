Шлеменко может провести бой в Омске в июне

Президент лиги АСА Магомед Бибулатов рассказал, когда бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко может дебютировать в АСА и кто может стать его соперником. По словам Бибулатова, запланировано несколько турниров, включая АСА 201 в Минске 27 марта, турнир в Санкт-Петербурге 11 апреля и в Ташкенте 8 мая. Также в июне планируется провести турнир в Омске, где Бибулатов выразил заинтересованность в бою Шлеменко.