«У меня был дефицит»: Проблемы со здоровьем чуть не поставили крест на карьере Булановой

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова призналась, что во время концертов иногда забывает тексты собственных песен, даже тех, которые исполняет годами. В беседе с Общественной Службой Новостей она рассказала, что в такие моменты приходится выкручиваться, например, направлять микрофон в зал, чтобы зрители допели сами.

Источник: Life.ru

По словам исполнительницы, она даже интересовалась природой этого феномена — внезапных временных провалов в памяти. Выяснилось, что у неё были проблемы со здоровьем.

«Как оказалось, у меня был дефицит витамина В12, что могло влиять на память. Теперь уже поборола эту проблему», — обнадёжила поклонников звезда.

Ранее Татьяна Буланова обвинила своих танцоров в предательстве. В свою очередь артисты раскрыли истинную причину ухода от певицы.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.