«У меня был дефицит»: Проблемы со здоровьем чуть не поставили крест на карьере Булановой

По словам исполнительницы, она даже интересовалась природой этого феномена — внезапных временных провалов в памяти. Выяснилось, что у неё были проблемы со здоровьем.
«Как оказалось, у меня был дефицит витамина В12, что могло влиять на память. Теперь уже поборола эту проблему», — обнадёжила поклонников звезда.
