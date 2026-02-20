«У меня был дефицит»: Проблемы со здоровьем чуть не поставили крест на карьере Булановой

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова призналась, что во время концертов иногда забывает тексты собственных песен, даже тех, которые исполняет годами. В беседе с Общественной Службой Новостей она рассказала, что в такие моменты приходится выкручиваться, например, направлять микрофон в зал, чтобы зрители допели сами.