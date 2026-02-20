Ричмонд
Бизнес выдохнул, но не расслабился: Титов оценил снижение ключевой ставки

Бизнес положительно, но сдержанно воспринял недавнее решение ЦБ по ключевой ставке. Такую оценку дал специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в разговоре с корреспондентом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Источник: Life.ru

Борис Титов прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку. Видео © Telegram / «Юнашев LIVE».

Он подтвердил, что предприниматели заметили смягчение политики регулятора, и само движение вниз — это хороший сигнал. Однако расслабляться пока рано. Как отметил Титов, ставка все ещё остаётся крайне высокой для нормальной экономической активности.

«Такое снижение — уже хороший знак, тенденция определена, видно, что политика становится мягче… Но всё равно она высокая», — пояснил он.

По словам Титова, в деловых кругах с нетерпением ждут, когда ключевая ставка опустится до более комфортного уровня в 12%. Только тогда, по мнению бизнеса, можно будет говорить о полноценном восстановлении экономического роста.

Напомним, что 13 февраля Совет директоров ЦБ принял решение снизить ключевую ставку с 16% до 15,5% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина допустила дальнейшее снижение, но без жёстких обязательств.

Все самое важное о деньгах, курсах валют и мировой экономике — в разделе «Экономика» на Life.ru.

