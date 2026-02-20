Бизнес выдохнул, но не расслабился: Титов оценил снижение ключевой ставки

Борис Титов прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку. Видео © Telegram / «Юнашев LIVE».
Он подтвердил, что предприниматели заметили смягчение политики регулятора, и само движение вниз — это хороший сигнал. Однако расслабляться пока рано. Как отметил Титов, ставка все ещё остаётся крайне высокой для нормальной экономической активности.
«Такое снижение — уже хороший знак, тенденция определена, видно, что политика становится мягче… Но всё равно она высокая», — пояснил он.
По словам Титова, в деловых кругах с нетерпением ждут, когда ключевая ставка опустится до более комфортного уровня в 12%. Только тогда, по мнению бизнеса, можно будет говорить о полноценном восстановлении экономического роста.
Напомним, что 13 февраля Совет директоров ЦБ принял решение снизить ключевую ставку с 16% до 15,5% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина допустила дальнейшее снижение, но без жёстких обязательств.
