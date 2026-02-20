Как будут работать поликлиники Приморья в праздничные выходные

Минздрав Приморья опубликовал расписание работы медицинских организаций в праздничные дни с 21 по 23 февраля, сообщила пресс-служба.
Поликлиники будут обслуживать пациентов следующим образом:
20 и 24 февраля — в обычном режиме (с 08.00 до 20.00); 21 февраля — только неотложная помощь (с 08.00 до 15.00); 22 и 23 февраля — выходные, приём не ведётся.
При этом стационары, родильные дома, травмпункты и служба скорой медицинской помощи продолжат работать круглосуточно и без выходных на протяжении всего праздничного периода.