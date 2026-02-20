В Госдуме призвали отменить бахилы в больницах и поликлиниках

По его мнению, бахилы необходимы только в «чистых» зонах — операционных, реанимациях и других специализированных помещениях. В обычных условиях они создают больше неудобств, чем пользы: люди поскальзываются, спотыкаются, а грязь распространяется по помещениям.
«В обычной жизни бахилы создают больше проблем… Вместо этого правильнее было бы организовывать грязезащитные коврики и трапы на входе», — отметил депутат в беседе с ТАСС.
Парламентарий признал, что установка альтернативных систем защиты от грязи потребует затрат, однако в долгосрочной перспективе это может оказаться выгоднее и эффективнее.
Ранее в Госдуме предложили ввести мораторий на закрытие больниц и сокращение врачей. Сергей Миронов заявил, что планирует обсудить свою инициативу с председателем правительства после того, как не получил ответа от Министерства здравоохранения, куда ранее направлял это предложение.
Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.