В Госдуме призвали отменить бахилы в больницах и поликлиниках

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев выступил против обязательного использования бахил в медицинских учреждениях.

Источник: Life.ru

По его мнению, бахилы необходимы только в «чистых» зонах — операционных, реанимациях и других специализированных помещениях. В обычных условиях они создают больше неудобств, чем пользы: люди поскальзываются, спотыкаются, а грязь распространяется по помещениям.

«В обычной жизни бахилы создают больше проблем… Вместо этого правильнее было бы организовывать грязезащитные коврики и трапы на входе», — отметил депутат в беседе с ТАСС.

Парламентарий признал, что установка альтернативных систем защиты от грязи потребует затрат, однако в долгосрочной перспективе это может оказаться выгоднее и эффективнее.

Ранее в Госдуме предложили ввести мораторий на закрытие больниц и сокращение врачей. Сергей Миронов заявил, что планирует обсудить свою инициативу с председателем правительства после того, как не получил ответа от Министерства здравоохранения, куда ранее направлял это предложение.

