Школа и семья: что даёт программа педагогической поддержки

Обучением охвачено свыше 650 тысяч человек, что подтверждает высокий интерес семей к вопросам воспитания и безопасности детей, передает DKNews.kz.
Что включает обновлённая программа.
Программа 3.0 направлена на укрепление взаимодействия школы и семьи.
Она охватывает развитие эмоциональной устойчивости родителей. Она предусматривает формирование безопасной среды для ребёнка. Она включает педагогическую поддержку семей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями.
Подход учитывает возрастные, психологические и социальные особенности детей. Он позволяет выстраивать системную работу с семьями.
Как проходят занятия.
Обучение проводят педагоги и психологи, прошедшие специальную подготовку.
Родители получают практические рекомендации по выстраиванию доверительного диалога. Они изучают методы профилактики рисков. Они осваивают инструменты укрепления эмоциональной связи с детьми.
Особый интерес вызывают темы личного примера взрослых. Также востребованы вопросы обеспечения безопасности детей.
Результаты и отклик родителей.
По данным опросов, большинство родителей активно применяют полученные знания.
73,9% родителей ежедневно общаются со своими детьми. 89,6% оперативно реагируют на трудности ребёнка. 78% хорошо знают его окружение. Каждый второй готов пересмотреть подходы к воспитанию. 62% планируют применять новые навыки на практике.
Центры педагогической поддержки родителей работают во всех школах страны с 2023 года.
Они действуют в рамках единой программы воспитания «Адал Азамат». Они стали площадкой открытого диалога между школой и семьёй. Они обеспечивают родителей практическими инструментами воспитания и развития детей.