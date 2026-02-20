Ричмонд
Школа и семья: что даёт программа педагогической поддержки

С начала 2026 года в Казахстане проведено более 86 тысяч занятий для родителей в рамках обновлённой программы педагогической поддержки.

Источник: DKNews.kz

Обучением охвачено свыше 650 тысяч человек, что подтверждает высокий интерес семей к вопросам воспитания и безопасности детей, передает DKNews.kz.

Что включает обновлённая программа.

Программа 3.0 направлена на укрепление взаимодействия школы и семьи.

Она охватывает развитие эмоциональной устойчивости родителей. Она предусматривает формирование безопасной среды для ребёнка. Она включает педагогическую поддержку семей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями.

Подход учитывает возрастные, психологические и социальные особенности детей. Он позволяет выстраивать системную работу с семьями.

Как проходят занятия.

Обучение проводят педагоги и психологи, прошедшие специальную подготовку.

Родители получают практические рекомендации по выстраиванию доверительного диалога. Они изучают методы профилактики рисков. Они осваивают инструменты укрепления эмоциональной связи с детьми.

Особый интерес вызывают темы личного примера взрослых. Также востребованы вопросы обеспечения безопасности детей.

Результаты и отклик родителей.

По данным опросов, большинство родителей активно применяют полученные знания.

73,9% родителей ежедневно общаются со своими детьми. 89,6% оперативно реагируют на трудности ребёнка. 78% хорошо знают его окружение. Каждый второй готов пересмотреть подходы к воспитанию. 62% планируют применять новые навыки на практике.

Центры педагогической поддержки родителей работают во всех школах страны с 2023 года.

Они действуют в рамках единой программы воспитания «Адал Азамат». Они стали площадкой открытого диалога между школой и семьёй. Они обеспечивают родителей практическими инструментами воспитания и развития детей.