Купили домой искусственные цветы? Ждите свидания с духами смерти!

Пластмассовые и искусственные цветы несут в себе негативную энергию и могут приблизить смерть, предупредила россиян экстрасенс Дарья Миронова. По её словам, такие предметы не только собирают пыль, но и связаны исключительно с похоронной символикой.

«Дело в том, что, когда мы ставим пластиковые цветы, тем самым мы фактически призываем духов смерти. А их лучше не гневить. Любые заигрывания со смертью заканчиваются очень плачевно», — заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Зато сухоцветы вполне безопасны и не несут негативной энергетики. Живые цветы, которые просто засохли, безвредны с точки зрения тонкого и физического мира. Они не отражаются на здоровье, уверена мистик.

К слову, вера в несчастливый день способна навредить сильнее любых мистических совпадений. Поэтому россиянам объяснили, как суеверия о пятнице 13-го влияют на психику.

