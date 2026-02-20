В Омске скоропостижно скончался известный журналист Александр Невардовский

«С прискорбием сообщаем, что в четверг 19 февраля после непродолжительной болезни на 74 году жизни скончался известный омский журналист Александр Невардовский. Александр Геннадьевич посвятил журналистике около 40 лет. Колоссальная часть журналистской биографии Александра Невардовского связана с популярной омской газетой “Криминал-Экспресс”, издававшейся при его неизменном участии ровно 25 лет — с мая 1994 года по май 2019-го. Все эти годы Александр Геннадьевич “задавал тон” еженедельника, оставаясь, пожалуй, любимейшим автором читателей этого издания», — говорится в некрологе Союза журналистов Омской области в социальной сети «ВКонтакте».