Анна Семенович сочла одиночество самым прекрасным периодом в жизни

«Я считаю, что период одиночества, девочки, — это самый прекрасный период, потому что вы можете посвятить это время себе любимой. Самое ценное, что у вас есть в жизни — это вы сами, запомните это», — цитирует звезду Пятый канал.
Она также рассказала, что уже около десяти лет изучает психологию и занимается саморазвитием. Артистка убеждена: любовь к себе — это ежедневная работа, и когда человек воспитает в себе самоценность, отбоя от поклонников не будет. Кроме того, Семенович поделилась личным ритуалом: каждое утро она смотрится в зеркало и говорит себе слова поддержки.
Ранее Анна Семенович ответила на нападки хейтеров по поводу лишнего веса на кадрах с пляжа. Позже выяснилось, что у звезды случился нервный срыв из-за скандального видео с пляжа.
