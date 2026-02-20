Ричмонд
Анна Семенович сочла одиночество самым прекрасным периодом в жизни

Популярная российская певица Анна Семенович призналась, что с годами пришла к пониманию: одиночество не трагедия, а ценное время для внутреннего роста. По её словам, гармоничные отношения начинаются не с поиска партнёра, а с уважения к себе.

Источник: Life.ru

«Я считаю, что период одиночества, девочки, — это самый прекрасный период, потому что вы можете посвятить это время себе любимой. Самое ценное, что у вас есть в жизни — это вы сами, запомните это», — цитирует звезду Пятый канал.

Она также рассказала, что уже около десяти лет изучает психологию и занимается саморазвитием. Артистка убеждена: любовь к себе — это ежедневная работа, и когда человек воспитает в себе самоценность, отбоя от поклонников не будет. Кроме того, Семенович поделилась личным ритуалом: каждое утро она смотрится в зеркало и говорит себе слова поддержки.

Ранее Анна Семенович ответила на нападки хейтеров по поводу лишнего веса на кадрах с пляжа. Позже выяснилось, что у звезды случился нервный срыв из-за скандального видео с пляжа.

