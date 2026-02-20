Анна Семенович сочла одиночество самым прекрасным периодом в жизни

Она также рассказала, что уже около десяти лет изучает психологию и занимается саморазвитием. Артистка убеждена: любовь к себе — это ежедневная работа, и когда человек воспитает в себе самоценность, отбоя от поклонников не будет. Кроме того, Семенович поделилась личным ритуалом: каждое утро она смотрится в зеркало и говорит себе слова поддержки.