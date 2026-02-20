Ричмонд
Названы регионы Казахстана с наибольшим риском инфекционных заболеваний

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Сархат Бейсенова 20 февраля 2026 года на брифинге в СЦК объяснила, от чего зависит распространение инфекций в стране и где чаще фиксируются природно-очаговые заболевания, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По ее словам, если взять многолетнюю динамику именно вакциноуправляемых инфекций, то регистрация возможна во всех регионах.

«Это зависит от уровня охвата вакцинацией детей целевых групп. Если уровень охвата снижается, то регистрация будет повсеместная. В основном, в одних и тех же регионах регистрируются природно-очаговые инфекции, связанные с наличием природных очагов клещевого энцефалита. К таким регионам относятся Восточно-Казахстанская область, Алматы, Алматинская область, Северо-Казахстанская область и отдельные районы Акмолинской области», — сказала спикер.

Она также сообщила, что природные очаги конго-крымской геморрагической лихорадки выявлены в четырех регионах — Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях и городе Шымкенте. Регистрация заболевания осуществляется преимущественно в этих регионах и носит сезонный характер.

9 февраля 2025 года стало известно, что в Казахстане усилили контроль на границе. Это связано с осложнением эпидемиологической ситуации в ряде стран Юго-Восточной Азии.