Названы регионы Казахстана с наибольшим риском инфекционных заболеваний

«Это зависит от уровня охвата вакцинацией детей целевых групп. Если уровень охвата снижается, то регистрация будет повсеместная. В основном, в одних и тех же регионах регистрируются природно-очаговые инфекции, связанные с наличием природных очагов клещевого энцефалита. К таким регионам относятся Восточно-Казахстанская область, Алматы, Алматинская область, Северо-Казахстанская область и отдельные районы Акмолинской области», — сказала спикер.