Названы регионы Казахстана с наибольшим риском инфекционных заболеваний

По ее словам, если взять многолетнюю динамику именно вакциноуправляемых инфекций, то регистрация возможна во всех регионах.
«Это зависит от уровня охвата вакцинацией детей целевых групп. Если уровень охвата снижается, то регистрация будет повсеместная. В основном, в одних и тех же регионах регистрируются природно-очаговые инфекции, связанные с наличием природных очагов клещевого энцефалита. К таким регионам относятся Восточно-Казахстанская область, Алматы, Алматинская область, Северо-Казахстанская область и отдельные районы Акмолинской области», — сказала спикер.
Она также сообщила, что природные очаги конго-крымской геморрагической лихорадки выявлены в четырех регионах — Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областях и городе Шымкенте. Регистрация заболевания осуществляется преимущественно в этих регионах и носит сезонный характер.
9 февраля 2025 года стало известно, что в Казахстане усилили контроль на границе. Это связано с осложнением эпидемиологической ситуации в ряде стран Юго-Восточной Азии.