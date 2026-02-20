В Алматы чиновники и IT-лидеры поговорили со студентами о будущем Конституции

В приоритете — интеллект.
Главный месседж встречи озвучила заместитель премьер-министра Аида Балаева. По ее словам, главный ресурс страны теперь — это «человеческий капитал». В обновленном Основном законе образование, наука и инновации официально становятся фундаментом государства.
«Это показывает, что будущее государства опирается не только на природные ресурсы, но, прежде всего, на образованных граждан с высоким интеллектуальным потенциалом», — подчеркнула зампремьера.
Искусственный интеллект под защитой закона.
Казахстан одним из первых в мире принял закон об ИИ и Цифровой кодекс, но технологии развиваются быстрее, чем право. Депутат мажилиса Сергей Пономарев призвал молодежь «держать планку», отметив, что именно их потенциал сделает страну процветающей.
«Конституция становится ближе к людям, закрепляя принципы “Закон и порядок”, уважение к правам и свободам человека, а также новые акценты — от волонтерства до экологической ответственности. Я считаю важным лично прийти на референдум и поддержать этот документ», — заявил он.
Однако цифровизация несет и риски. Председатель правления КИОР Жулдызай Искакова привела показательную статистику. Более 90% госуслуг в стране уже оказываются в онлайне. Около 80% населения поддерживают цифровую трансформацию.
Оборотная сторона этого успеха — рост интернет-мошенничества. Именно поэтому в Новой Конституции отдельное внимание уделено защите персональных данных и безопасности граждан в интернете.
Алматы как «цифровое сердце» страны.
IT-предприниматель Асель Болатжан напомнила, что Алматы уже стал технологическим хабом. Здесь сосредоточена треть всех IT-компаний Казахстана. Следующий шаг — это юридическое закрепление «цифровых прав» человека. Это означает, что неприкосновенность частной жизни теперь должна гарантироваться не только в реальности, но и в цифровом пространстве.
Дефицит мощностей и новые задачи.
Ученые смотрят на реформу с практической точки зрения. Доцент КазНУ Алдияр Агишев отметил, что спрос на технологии растет лавинообразно. Например, суперкомпьютерному кластеру университета уже не хватает мощностей для задач искусственного интеллекта. Закрепление науки как приоритета в Конституции должно помочь решить проблему нехватки инфраструктуры и ресурсов.
Что это значит для молодежи?
Для студентов и молодых исследователей Новая Конституция — это не просто документ, а гарантия «справедливых правил игры». Студенческий омбудсмен Айболат Сембиев отметил, что фокус на цифре и науке дает молодым людям реальный шанс на качественное образование и самореализацию внутри страны.