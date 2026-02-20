Оплата кредита стала одним из желанных подарков к 8 марта, показал опрос

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Самыми желанными подарками на 8 марта среди россиян стали букет любимых цветов, оплата кредита или коммунальных услуг, следует из опроса платформы «Кукушка», с результатами которого ознакомилось интернет-издание «Газета.ru».
«В топ-5 самых желанных подарков на 8 марта в 2026 году вошли: букет любимых цветов — 31%; впечатление (поездка, событие, активность) — 28%; оплата кредита или коммуналки — 19%; массаж или восстановительные процедуры — 17%; ровно то, что я попросила (есть вишлист) — 15%», — пишет издание со ссылкой на данные опроса.
Запросы мужчин на гендерные праздники выглядят иначе. В топ желанных подарков на 23 февраля вошли: полезный гаджет или аксессуар — 33%; качественная вещь для повседневной жизни — 29%; билеты на событие (спорт, концерт, фестиваль) — 15%; подписка на медиа без рекламы — 13%; сертификат, выбранный под интересы — 13%; абонемент в спортзал и доступ к обучающим платформам набрали по 9%. Подписка на ИИ-сервисы — 5%; а «что-то креативное и прикольное» хотят 2%.
«Мужчинам в подарке важны функциональность и польза. Не “сюрприз ради сюрприза”, а вещь, которая впишется в их жизнь», — отмечает издание.