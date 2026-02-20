Оплата кредита стала одним из желанных подарков к 8 марта, показал опрос

Запросы мужчин на гендерные праздники выглядят иначе. В топ желанных подарков на 23 февраля вошли: полезный гаджет или аксессуар — 33%; качественная вещь для повседневной жизни — 29%; билеты на событие (спорт, концерт, фестиваль) — 15%; подписка на медиа без рекламы — 13%; сертификат, выбранный под интересы — 13%; абонемент в спортзал и доступ к обучающим платформам набрали по 9%. Подписка на ИИ-сервисы — 5%; а «что-то креативное и прикольное» хотят 2%.