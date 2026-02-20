Ричмонд
+7°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Алматы прибыли специалисты «Челси» для работы с Дастаном Сатпаевым

Они проводят тренировки на базе «Кайрата».

Источник: Baigenews

В Алматы прибыли специалисты ФК «Челси». Они помогают в восстановлении полузащитника «Кайрата» Дастана Сатпаева, передает BAQ.KZ. Об этом в Instagram рассказал председатель наблюдательного совета клуба Кайрат Боранбаев.

«Рад приветствовать специалистов из @chelseafc в Алматы. Алекс и Сэм проводят отличную работу на базе “Кайрата” с нашим тренерским штабом.

Отдельно обсудили процесс реабилитации Дастана Сатпаева. Британцы не только помогают ему с восстановлением, но и делятся своим опытом в сфере физической подготовки прямо на поле и в зале.

Дастану скорейшего выздоровления, а у нас совсем скоро стартует новый сезон, который мы все ждем с нетерпением", — написал Боранбаев в Instagram.

Ранее из-за проблем со здоровьем форвард пропустил два последних матча «Кайрата» в Лиге чемпионов, сыгранных в январе. Кроме того, нападающий не принимал участия в январском сборе команды, посвящённом подготовке к матчам Лиги чемпионов.

Тогда главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин сообщил, что было принято решение отказаться от хирургического вмешательства, из-за чего процесс возвращения игрока в строй затянулся.

Сообщалось, что Дастан Сатпаев пройдет обследование в Катаре.

В феврале 2025 года «Кайрат» и «Челси» достигли соглашения о трансфере нападающего. Летом 2026 года, после достижения совершеннолетия, он официально присоединится к английскому клубу.