В Алматы прибыли специалисты «Челси» для работы с Дастаном Сатпаевым

В Алматы прибыли специалисты ФК «Челси». Они помогают в восстановлении полузащитника «Кайрата» Дастана Сатпаева, передает BAQ.KZ. Об этом в Instagram рассказал председатель наблюдательного совета клуба Кайрат Боранбаев.
«Рад приветствовать специалистов из @chelseafc в Алматы. Алекс и Сэм проводят отличную работу на базе “Кайрата” с нашим тренерским штабом.
Отдельно обсудили процесс реабилитации Дастана Сатпаева. Британцы не только помогают ему с восстановлением, но и делятся своим опытом в сфере физической подготовки прямо на поле и в зале.
Дастану скорейшего выздоровления, а у нас совсем скоро стартует новый сезон, который мы все ждем с нетерпением", — написал Боранбаев в Instagram.
Ранее из-за проблем со здоровьем форвард пропустил два последних матча «Кайрата» в Лиге чемпионов, сыгранных в январе. Кроме того, нападающий не принимал участия в январском сборе команды, посвящённом подготовке к матчам Лиги чемпионов.
Тогда главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин сообщил, что было принято решение отказаться от хирургического вмешательства, из-за чего процесс возвращения игрока в строй затянулся.
Сообщалось, что Дастан Сатпаев пройдет обследование в Катаре.
В феврале 2025 года «Кайрат» и «Челси» достигли соглашения о трансфере нападающего. Летом 2026 года, после достижения совершеннолетия, он официально присоединится к английскому клубу.