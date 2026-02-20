Ежедневная уборка снега на территории частного дома обернулась для нижегородца прогрессирующей болезнью Шамберга. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.
Геморрагические высыпания на ногах пациента появились после интенсивной и регулярной чистки участка в коротких валенках. Из-за давления, трения и холода у мужчины воспалились мелкие капилляры, и произошло кровоизлияние в кожу.
«Часто сыпь разноцветная из-за разных стадий рассасывания “мелких синячков” является исключительно хроническим кожным заболеванием без наличия патологии внутренних органов», — сказал нижегородский дерматовенеролог Илья Макарычев.
В качестве профилактики болезни Шамберга рекомендуется избегать переохлаждений, травм, длительной статической или маршевой нагрузки.
«Болезнь лечится, но нежелательный багрянец, видимо, придётся убирать лазером», — говорится в сообщении.
