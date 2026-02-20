Ричмонд
Уборка снега в коротких валенках закончилась для нижегородца болезнью Шамберга

На коже ног появились высыпания.

Ежедневная уборка снега на территории частного дома обернулась для нижегородца прогрессирующей болезнью Шамберга. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Геморрагические высыпания на ногах пациента появились после интенсивной и регулярной чистки участка в коротких валенках. Из-за давления, трения и холода у мужчины воспалились мелкие капилляры, и произошло кровоизлияние в кожу.

«Часто сыпь разноцветная из-за разных стадий рассасывания “мелких синячков” является исключительно хроническим кожным заболеванием без наличия патологии внутренних органов», — сказал нижегородский дерматовенеролог Илья Макарычев.

В качестве профилактики болезни Шамберга рекомендуется избегать переохлаждений, травм, длительной статической или маршевой нагрузки.

«Болезнь лечится, но нежелательный багрянец, видимо, придётся убирать лазером», — говорится в сообщении.

