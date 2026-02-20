Новосибирцев предупредили о мошенничестве с перезваниванием преступникам

Самой распространенной в прошлом году стала мошенническая схема, когда обманутые люди сами перезванивали преступникам. Об этом сообщили в Сибирском ГУ Банка России.
При такой схеме злоумышленники действуют в несколько этапов: звонят человек под видом сотрудника магазина или курьерской службы, сообщают ему, что на его имя оформлен заказ и для доставки необходимо продиктовать код из СМС. Потом мошенники присылают случайный набор цифр, и как только жертва их озвучивает, включали голосового робота, который заявлял, что звонок был мошенническим.
Затем человеку приходило ложное СМС о взломе аккаунта на Госуслугах или попытке оформить кредит, а в конце сообщения был указан номер, по которому срочно нужно позвонить.
— Если обманутый следовал инструкции, то он попадал прямиком на преступников. Они представлялись сотрудниками полиции, Банка России или других ведомств и убеждали человека, что все его сбережения теперь под угрозой, и их нужно срочно перевести на «безопасный счет», — добавили в пресс-службе.