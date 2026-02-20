Новосибирцев предупредили о мошенничестве с перезваниванием преступникам

При такой схеме злоумышленники действуют в несколько этапов: звонят человек под видом сотрудника магазина или курьерской службы, сообщают ему, что на его имя оформлен заказ и для доставки необходимо продиктовать код из СМС. Потом мошенники присылают случайный набор цифр, и как только жертва их озвучивает, включали голосового робота, который заявлял, что звонок был мошенническим.