Новосибирцев предупредили о мошенничестве с перезваниванием преступникам

Это была самая распространенная схема телефонного мошенничества в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Самой распространенной в прошлом году стала мошенническая схема, когда обманутые люди сами перезванивали преступникам. Об этом сообщили в Сибирском ГУ Банка России.

При такой схеме злоумышленники действуют в несколько этапов: звонят человек под видом сотрудника магазина или курьерской службы, сообщают ему, что на его имя оформлен заказ и для доставки необходимо продиктовать код из СМС. Потом мошенники присылают случайный набор цифр, и как только жертва их озвучивает, включали голосового робота, который заявлял, что звонок был мошенническим.

Затем человеку приходило ложное СМС о взломе аккаунта на Госуслугах или попытке оформить кредит, а в конце сообщения был указан номер, по которому срочно нужно позвонить.

— Если обманутый следовал инструкции, то он попадал прямиком на преступников. Они представлялись сотрудниками полиции, Банка России или других ведомств и убеждали человека, что все его сбережения теперь под угрозой, и их нужно срочно перевести на «безопасный счет», — добавили в пресс-службе.