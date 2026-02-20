Ричмонд
На М-4 в Ростовской области перекроют полосы для замены асфальта

С 20 по 23 февраля на участке М-4 в Ростовской области будут перекрывать проезд.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 20 по 23 февраля на участке трассы М-4 «Дон» с 1011 по 1013 км будут поочередно перекрывать полосы движения. Об этом предупредили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Работы по срезу дорожного полотна и укладке асфальта будут проводить в круглосуточном режиме. Объезд возможен через съезд на развязку Шахт (1000 км а/д «М-4 Дон») и далее через Новочеркасск.

На данный момент сложности сохраняются на шести участках трассы:

— 940 км М-4 на юг — ямочный ремонт;

— 936 км М-4 на север, правая полоса — установка краевого МБО;

— 940 км М-4 на юг, левая полоса — ямочный ремонт;

— 958 км М-4, на север, правая полоса — монтаж МБО;

— 960 км М-4 на юг — установка бетонных блоков;

— 965 км М-4 на север, правая полоса — ямочный ремонт.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку при планировании маршрутов.

