Казахстанцы выкупили списанных собак КНБ по завышенной цене

Большинство овчарок купили по стартовой цене, однако стоимость на некоторых собак выросла в три и даже в семь раз.
Оценочная стоимость всех шести животных достигла 21 тыс. тенге. Для сравнения, изначально всех собак можно было приобрести за 7 тыс. тенге. Таким образом, итоговая цена выросла почти в три раза.
Ранее казахстанец Байрам Баубекулы заявлял, что решил выкупить служебных овчарок, чтобы найти для них новых хозяев и обеспечить достойную старость. Он оплатил гарантийный взнос и принял участие в аукционе, чтобы спасти животных от статуса «неиспользуемого имущества». Однако пока неизвестно, удалось ли ему выиграть все аукционы.
На торги выставили еще 26 служебных собак.
Помимо этого, на торгах появились 26 собак Погранслужбы КНБ из других регионов — Мангистауской, Туркестанской, Павлодарской, ВКО и Жамбылской областей.
Цены варьируются от 935 тенге до 12 тыс. тенге. А стоимость за всех животных составляет 38 тыс. тенге.
Контекст.
Напомним, в сети появилась информация о распродаже служебных собак Пограничной службы КНБ по Костанайской области. Животных выставили на торги по стартовой цене 935 тенге, а немецкую овчарку по кличке Майра — за 2 тыс. тенге.
Все представленные животные — овчарки. Среди них три немецкие, две восточно-европейские и одна бельгийская. Согласно характеристикам, всем животным по 10 лет. Такой возраст считается пенсионным для служебной собаки. Причинами продажи всех собак указаны физическая непригодность из-за возраста и многочисленные хронические заболевания.
