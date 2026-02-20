Казахстанцы выкупили списанных собак КНБ по завышенной цене

Ранее казахстанец Байрам Баубекулы заявлял, что решил выкупить служебных овчарок, чтобы найти для них новых хозяев и обеспечить достойную старость. Он оплатил гарантийный взнос и принял участие в аукционе, чтобы спасти животных от статуса «неиспользуемого имущества». Однако пока неизвестно, удалось ли ему выиграть все аукционы.