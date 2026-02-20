СК показал видео ночного угона двух авто в Малорите

В милицию утром 19 февраля заявили об угоне два автовладельца. Мужчины сказали. что ночью у них пропали «Лада Нива» и «Ауди». Вскоре выяснилось, что угнанные авто далеко не уехали. На внедорожнике угонщики врезались в два припаркованных авто, а на иномарке въехали в дерево и сбежали.