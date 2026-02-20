Ричмонд
СК показал видео ночного угона двух авто в Малорите

В Малорите ночью два приезжих угонщика угнали и разбили Lada Niva и Audi.

Источник: Комсомольская правда

В Следственном комитете раскрыли угон двух авто в Малорите, сообщило управление Следственного комитета по Брестской области.

В милицию утром 19 февраля заявили об угоне два автовладельца. Мужчины сказали. что ночью у них пропали «Лада Нива» и «Ауди». Вскоре выяснилось, что угнанные авто далеко не уехали. На внедорожнике угонщики врезались в два припаркованных авто, а на иномарке въехали в дерево и сбежали.

По горячим следам оперативники задержали преступников, которыми оказались 18- и 19-летний жители Кобрина.

В Малорите приезжие молодые люди отдыхали в компании знакомых, а потом не знали, как уехать в свой город. В итоге фигуранты угнали незапертые авто, ключи от которых были в замке зажигания.

Ранее старшего злоумышленника неоднократно привлекали к уголовной ответственности, в том числе за угон. Водительских прав у него никогда не было.

Задержанным инкриминируют угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 214 Уголовного кодекса Беларуси). Им грозит до шести лет заключения.

