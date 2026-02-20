СК показал видео ночного угона двух авто в Малорите

В Следственном комитете раскрыли угон двух авто в Малорите, сообщило управление Следственного комитета по Брестской области.
В милицию утром 19 февраля заявили об угоне два автовладельца. Мужчины сказали. что ночью у них пропали «Лада Нива» и «Ауди». Вскоре выяснилось, что угнанные авто далеко не уехали. На внедорожнике угонщики врезались в два припаркованных авто, а на иномарке въехали в дерево и сбежали.
По горячим следам оперативники задержали преступников, которыми оказались 18- и 19-летний жители Кобрина.
В Малорите приезжие молодые люди отдыхали в компании знакомых, а потом не знали, как уехать в свой город. В итоге фигуранты угнали незапертые авто, ключи от которых были в замке зажигания.
Ранее старшего злоумышленника неоднократно привлекали к уголовной ответственности, в том числе за угон. Водительских прав у него никогда не было.
Задержанным инкриминируют угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 214 Уголовного кодекса Беларуси). Им грозит до шести лет заключения.
