Ситуация тревожная: в Казахстане растет заболеваемость корью

Спикер отметила, что ситуация по кори продолжает оставаться тревожной.
«По данным ВОЗ, в мире в 2025 году зарегистрировано 247 тыс. случаев кори. В стране на фоне отказа от вакцинации растет заболеваемость корью. В РК заболеваемость корью в 2025 году по сравнению с 2024 годом снизилась в 6,8 раза, но ситуация полностью еще не стабилизировалась: с ноября 2025 года зарегистрирован рост заболеваемости, и в январе-феврале 2026 года динамика продолжается. Зарегистрировано 208 случаев. Всего с начала года по стране зарегистрировано 3 343 случая, уровень заболеваемости — 16,4», — сказала Сархат Бейсенова.
По ее словам, в девяти регионах страны наблюдается рост заболеваемости корью — в Астане, Алматы, Жамбылской, Атырауской, Улытауской, Карагандинской, Алматинской, Костанайской и Актюбинской областях.
Она также рассказала, что 72% заболевших — дети до 5 лет.
Ранее были названы регионы Казахстана с наибольшим риском инфекционных заболеваний.