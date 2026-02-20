Ситуация тревожная: в Казахстане растет заболеваемость корью

«По данным ВОЗ, в мире в 2025 году зарегистрировано 247 тыс. случаев кори. В стране на фоне отказа от вакцинации растет заболеваемость корью. В РК заболеваемость корью в 2025 году по сравнению с 2024 годом снизилась в 6,8 раза, но ситуация полностью еще не стабилизировалась: с ноября 2025 года зарегистрирован рост заболеваемости, и в январе-феврале 2026 года динамика продолжается. Зарегистрировано 208 случаев. Всего с начала года по стране зарегистрировано 3 343 случая, уровень заболеваемости — 16,4», — сказала Сархат Бейсенова.