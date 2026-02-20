В администрации Владивостока напомнили о штрафах за нелегальную продажу тюльпанов

Для тех, кто хочет работать легально, администрация предлагает официальный путь. Чтобы получить право на законную торговлю цветами, необходимо подать заявку на участие в аукционе. Заявления принимаются лично или через представителя по адресу: Партизанский проспект, 3, кабинет № 6. Важно помнить, что на каждый отдельный лот можно подать только одну заявку, при этом количество лотов, на которые претендует участник, не ограничено. Представители администрации одновременно и предупреждают о неотвратимости наказания за нелегальную торговлю, и предлагают прозрачный механизм для цивилизованного ведения бизнеса в праздничные дни.