В администрации Владивостока напомнили о штрафах за нелегальную продажу тюльпанов

Совсем скоро наступит март, в первые дни которого на улицах традиционно развернётся торговля цветами в преддверии Международного женского дня. В это предпраздничное время не стоит забывать о нормах закона — к этому жителей Владивостока призывают специалисты городской администрации, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Ранее в столице Приморья были увеличены штрафы за незаконную уличную торговлю. Штраф для организатора такой торговли может составить до 100 тысяч рублей. К слову, такая же сумма штрафа может быть назначена и продавцам ёлок в декабре, если они организовали продажу нелегально.

Специалисты администрации Владивостока информируют, что в преддверии весенних праздников в столице региона будут проходить рейды с полицией по выявлению нарушителей. Полиция будет составлять протоколы и привлекать торговцев к ответственности.

Для тех, кто хочет работать легально, администрация предлагает официальный путь. Чтобы получить право на законную торговлю цветами, необходимо подать заявку на участие в аукционе. Заявления принимаются лично или через представителя по адресу: Партизанский проспект, 3, кабинет № 6. Важно помнить, что на каждый отдельный лот можно подать только одну заявку, при этом количество лотов, на которые претендует участник, не ограничено. Представители администрации одновременно и предупреждают о неотвратимости наказания за нелегальную торговлю, и предлагают прозрачный механизм для цивилизованного ведения бизнеса в праздничные дни.

Уточнить интересующую информацию об участии в аукционе можно по телефонам: 8 (423) 245−40−85, 244−60−16.