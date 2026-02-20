ИИ вместо художника и фотографа: что узнали студенты на SputnikPRO в Ташкенте

Университет Пучон в Ташкенте уже второй раз стал площадкой для образовательного модуля SputnikPRO. На этот раз разговор шел о нейросетях и будущем визуального контента — теме, которая сегодня актуальна для представителей разных профессий — журналистов, дизайнеров, SMM-специалистов, IT-разработчиков и многих других.
Спикером выступила Анна Маркелова, AI-бильд-редактор дирекции фотоинформации медиагруппы «Россия сегодня». В Ташкенте она уже не впервые: в октябре 2025 года выступала с лекцией в Узбекском государственном университете мировых языков.
Анна Маркелова рассказала, как нейросети создают изображения для СМИ, как они помогают «оживить» историю и сделать контент интереснее, почему даже качественно сгенерированные материалы требуют доработки в профессиональных редакторах и какие детали помогают отличить ИИ-изображение от реальной фотографии.
Для многих студентов лекция стала возможностью по-новому взглянуть на привычные технологии. Они отметили прикладной характер встречи.
«Я знал, что есть Midjourney, что он хорош, но не знал, что недавно вышел, к примеру, тот же Nana Banana, и насколько он может быть полезен в ежедневной работе того же самого СМИ-консультанта или создателя сайтов», — поделился студент факультета информационных технологий университета Пучон в Ташкенте Максим Пак. По его словам, после лекции он планирует протестировать некоторые инструменты в собственной работе.
Другие признавались, что открыли для себя неожиданные возможности, которые можно применять для улучшения изображения, созданного нейросетью.
«Я не знал, что искусственный интеллект дорабатывают в Photoshop, что есть много разных нейросетей, которые генерируют фотографии, видео. Я был удивлен, насколько хорошее качество у этих фото и видео», — признался однокурсник Максима Артем Галенко.
Ребята еще раз убедились, что даже при использовании генеративных сервисов финальная ответственность за качество контента остается за человеком. Нейросеть — это инструмент, а не самостоятельный автор.
Отдельный интерес вызвала тема проверки изображений.
«Я узнала, что есть специальные сайты, на которых можно распознать, использовался ли ИИ при создании фотографии», — подчеркнула Анна Квон, студентка факультета мультимедиа и игрового контента университета Пучон в Ташкенте.
По ее словам, полезными оказались и QR-коды с инструментами для редакторов, а также сервисы, которые могут помочь студентам в учебе.
На встречи были те, кто в модулях SputnikPRO принимает участие не первый раз. Среди них — студент факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков Зиёджон Курбанов. На прошлой лекции Анны Маркеловой в Ташкенте он не смог побывать, поэтому с огромной радостью ждал встречу со спикером в университете Пучон.
«Сейчас XXI век — век технологий, и нейросети захватывают весь мир. Журналистика, конечно, не исключение. Профессиональная работа с нейросетями остается за журналистами», — отметил молодой человек.
Второй SputnikPRO в университете Пучон собрал более 50 студентов. После лекции ребята могли задать вопросы и поделиться мнениями со спикером.
Мастер-класс показал: нейросети уже становятся частью повседневной работы в медиа и креативных индустриях. Но главное, что вынесли студенты, — технологии требуют осмысленного и профессионального подхода. Будущее визуального контента не только за алгоритмами, но и людьми, которые умеют ими пользоваться.