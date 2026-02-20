ИИ вместо художника и фотографа: что узнали студенты на SputnikPRO в Ташкенте

«Я знал, что есть Midjourney, что он хорош, но не знал, что недавно вышел, к примеру, тот же Nana Banana, и насколько он может быть полезен в ежедневной работе того же самого СМИ-консультанта или создателя сайтов», — поделился студент факультета информационных технологий университета Пучон в Ташкенте Максим Пак. По его словам, после лекции он планирует протестировать некоторые инструменты в собственной работе.