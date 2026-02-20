Ричмонд
+7°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый перевозчик зашел в Кольцово

Новая авиакомпания начнет работать в Кольцово.

Источник: ЕАН

Саудовская авиакомпания запустит чартерные рейсы из Кольцово в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«Nesma Airlines — новый для нашего аэропорта авиаперевозчик. Эта авиакомпания со штаб-квартирой в Каире работает с 2010 года и обслуживает регулярные внутренние рейсы в Саудовской Аравии и Египте, а также некоторые интернациональные направления», — говорится в сообщении.

С 5 марта авиакомпания начнет выполнять чартерные рейсы из аэропорта Кольцово в Хургаду. Полеты будут осуществляться по четвергам и воскресеньям на самолетах Airbus A-320. С 7 марта авиакомпания Nesma Airlines начнет выполнять чартерные перелеты из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх. Полеты будут совершаться дважды в 10−11 дней по вторникам и субботам на Airbus A-321. Рейсы запланированы на весенне-летний период. Туры можно приобрести в туристических агентствах.