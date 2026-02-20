Новый перевозчик зашел в Кольцово

С 5 марта авиакомпания начнет выполнять чартерные рейсы из аэропорта Кольцово в Хургаду. Полеты будут осуществляться по четвергам и воскресеньям на самолетах Airbus A-320. С 7 марта авиакомпания Nesma Airlines начнет выполнять чартерные перелеты из Екатеринбурга в Шарм-эль-Шейх. Полеты будут совершаться дважды в 10−11 дней по вторникам и субботам на Airbus A-321. Рейсы запланированы на весенне-летний период. Туры можно приобрести в туристических агентствах.