В Ростовской области пенсионер лишился 21 млн рублей, поверив мошенникам

Как рассказали в ведомстве, 72-летний потерпевший обратился в дежурную часть после того, как почти две недели находился под влиянием преступников. Неизвестные связались с ним по телефону, представившись сотрудниками банка и представителями силовых структур. Они убедили пенсионера в том, что его сбережения находятся под угрозой, а на его имя якобы пытаются оформить крупные кредиты.