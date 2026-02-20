В Ростовской области пенсионер лишился 21 млн рублей, поверив мошенникам

В городе Волгодонске Ростовской области полицейские расследуют дело о мошенничестве, жертвой которого пожилой местный житель. Мужчина перевел мошенникам крупную сумму — свыше 21 миллиона рублей. Подробности случившегося сообщили в главке донской полиции.
Как рассказали в ведомстве, 72-летний потерпевший обратился в дежурную часть после того, как почти две недели находился под влиянием преступников. Неизвестные связались с ним по телефону, представившись сотрудниками банка и представителями силовых структур. Они убедили пенсионера в том, что его сбережения находятся под угрозой, а на его имя якобы пытаются оформить крупные кредиты.
Чтобы «спасти» накопления и избежать ответственности за несуществующие финансовые махинации, мужчину убедили снять все деньги со счетов. Следуя инструкциям звонивших, пенсионер посетил несколько банков, обналичил свои сбережения, после чего передал их приехавшим курьерам. В общей сложности доверчивый житель Волгодонска лишился 21,1 миллиона рублей.
Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Полицейские ведут розыск лиц, причастных к совершению этого преступления, а также устанавливают возможных сообщников.
Тем временем 35-летнего жителя Ставрополья мошенники обманули на 120 тысяч рублей под предлогом оказания интим-услуг. Об этом сообщает «АиФ — Северный Кавказ».
В полиции вновь обратились к жителям области: сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не звонят людям с требованиями срочно снять деньги или передать их курьеру. При поступлении подобных звонков необходимо немедленно прервать разговор и обратиться в полицию по телефонам 02 или 102.
