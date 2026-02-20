ФАС проверит УК на навязывание определенных видов счетчиков

При этом, в случае отказа от их установки, организации производят начисления по нормативам, которые устанавливаются региональным органом власти, а не по фактическому объему потребления ресурса, который может быть значительно ниже нормативных показаний. В результате гражданам могут приходить счета с повышенными показателями потребления воды.