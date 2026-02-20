Ричмонд
ФАС проверит УК на навязывание определенных видов счетчиков

ФАС проверит навязывание россиянам определенных видов счетчиков со стороны УК.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ) проверит навязывание гражданам определенных видов счетчиков со стороны управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, сообщило ведомство.

«ФАС проверит навязывание гражданам определенных видов счетчиков со стороны ресурсоснабжающих организаций. Служба продолжает контроль необоснованного роста тарифов на коммунальные услуги. В ведомство поступили обращения граждан о том, что управляющие компании и ресурсоснабжающие организации навязывают им установку индивидуальных показателей учета (ИПУ) холодного и горячего водоснабжения от конкретного производителя», — говорится в сообщении.

При этом, в случае отказа от их установки, организации производят начисления по нормативам, которые устанавливаются региональным органом власти, а не по фактическому объему потребления ресурса, который может быть значительно ниже нормативных показаний. В результате гражданам могут приходить счета с повышенными показателями потребления воды.

Отмечается, что ведомство «проанализирует экономическую обоснованность» тарифов из-за поступивших обращений граждан и появления в СМИ оснований для проведения контрольно-надзорных мероприятий.

Подчеркивается, что соответствующее поручение о проведении проверок ФАС направит во все территориальные органы службы.

«При этом ФАС России отмечает необходимость установки индивидуальных приборов учета воды в соответствии с действующим законодательством для снижения платежей в квитанции и контроля потребления ресурса», — добавило ведомство.