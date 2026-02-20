Ричмонд
Сервисы доставки сообщили о задержках из-за снегопада в Москве

Сервисы доставки еды сообщили о задержках в связи с сильным снегопадом в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Сервисы доставки еды, косметических товаров и продуктов питания сообщают о задержках в связи с сильным снегопадом в Москве, цены на доставку также выросли, обратило внимание РИА Новости.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что осадки в московском регионе продолжатся в течение дня 20 февраля.

«Сейчас идет снег — доставка может занять больше времени», — предупреждает своих пользователей «Яндекс Еда».

О задержке в доставке также сообщают «Самокат» и «Золотое Яблоко».

В свою очередь стоимость доставки в «Яндекс Лавке» доходит до 800 рублей, а в «Перекрестке» стоимость онлайн-заказа начинается от 700 рублей.