В аэропорту Челябинска массово задерживаются авиарейсы

В Челябинске утром 20 февраля в аэропорту имени Курчатова массово задерживаются самолёты. Причиной стал мощный циклон «Валли», обрушивший на столицу аномальный снегопад, а также временные ограничения в аэропортах Сочи и Краснодара, введённые накануне для обеспечения безопасности полётов. Информация опубликована на сайте аэропорта.
Полностью отменены рейсы «Аэрофлота»: прилёт СУ 1092 из Москвы в 5:05 и обратный вылет СУ 1093 в 6:05. Пассажирам этих направлений придётся корректировать планы. Более чем на полдня задерживается прибытие самолёта из Краснодара (У6 1324) — вместо вечера 19 февраля он прилетит в 14:55 сегодня, 20 февраля.
Почти на девять часов перенесены рейсы в Сочи и обратно: прилёт ДР 323 сдвинут с 4:30 на 11:40, вылет ДР 324 — с 5:35 на 12:25. На семь часов позже отправится рейс в Душанбе (U6 2811) — в 16:00 вместо 9:00.
Кроме того, задерживается прибытие рейса с Пхукета: теперь его ждут в час ночи 21 февраля.
В Росавиации уточнили, что ограничения в южных аэропортах сняты утром 20 февраля, однако на восстановление штатного расписания потребуется время. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о рейсах в справочной аэропорта и на сайтах перевозчиков.