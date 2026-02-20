В аэропорту Челябинска массово задерживаются авиарейсы

Почти на девять часов перенесены рейсы в Сочи и обратно: прилёт ДР 323 сдвинут с 4:30 на 11:40, вылет ДР 324 — с 5:35 на 12:25. На семь часов позже отправится рейс в Душанбе (U6 2811) — в 16:00 вместо 9:00.