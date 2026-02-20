Умер геолог Александр Авдонин, обнаруживший царские останки

Александр Авдонин был одним из тех, кто нашел останки семьи Николая II и членов его семьи с прислугой, которые были расстреляны большевиками в Екатеринбурге в доме Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Их останки пытались уничтожить в урочище Ганина Яма (сейчас там монастырь), а затем захоронили в Поросенковом Логу (сейчас «Мемориал Романовых»). Место захоронения было засекречено.