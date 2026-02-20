В Челябинске в 2026 году благоустроят 19 общественных пространств

Важно, что все объекты выбрали сами жители. Четырнадцать территорий определили во время всероссийского голосования на портале Госуслуг. Проекты по ним подготовили ещё в прошлом году, а после проведения торгов заключили контракты с подрядчиками. Это позволит приступить к работам сразу с наступлением тёплой погоды.