В Челябинске в 2026 году благоустроят 19 общественных пространств

По словам главы города, такой объём — рекордный для Челябинска. Добиться этого удалось благодаря экономии средств: деньги, сэкономленные по итогам основных торгов, направили на благоустройство дополнительных площадок.
Важно, что все объекты выбрали сами жители. Четырнадцать территорий определили во время всероссийского голосования на портале Госуслуг. Проекты по ним подготовили ещё в прошлом году, а после проведения торгов заключили контракты с подрядчиками. Это позволит приступить к работам сразу с наступлением тёплой погоды.
Ещё пять пространств добавили по итогам опроса на «Платформе обратной связи». В список вошли:
внутриквартальная территория между домом № 78А по Комсомольскому проспекту и детским садом № 426; территория рядом с домом № 72 по шоссе Металлургов; пространство по улице Богдана Хмельницкого напротив школы № 92; небольшой сквер в районе дома № 42 по улице Доватора; территория на пересечении улиц Коммуны и Красноармейской.
Глава города подчеркнул, что важную роль играет работа на опережение — заранее подготовленные проекты позволяют быстрее запускать благоустройство и эффективнее использовать бюджетные средства. Главы районных администраций получили поручение придерживаться такого подхода при подготовке к каждому новому сезону.
Уютные скверы и ухоженные парки, комфортные прогулочные зоны и набережные — всё это появилось у жителей Челябинска в 2025 году благодаря программе по благоустройству. Всего рабочие преобразили 14 общественных пространств, в которых теперь гуляют горожане с детьми, друзьями и питомцами.