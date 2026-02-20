Перепады температуры в 40 градусов за сутки в феврале зафиксированы на Алтае

Температурные качели в Ростовской области 20 февраля приведут к перепадам от +7 до −13 градусов, предупредили синоптики регионального гидрометцентра. Ранее в феврале столбики термометров могли скакать в промежутке 30 градусов в течение суток. Многие ростовчане тогда жаловались на самочувствие. Но, как оказалось, в Западной Сибири ситуация еще экстремальнее. Из-за умеренного резко-континентального климата на Алтае столбики термометров в течение суток скачут на 40 градусов.
Как сообщает «Бийский рабочий», в минувшие сутки в Алтайском крае в дневные часы воздух прогревался до +10 градусов, и на улице таял снег. Однако, из-за ухода с территории региона циклона, который сменил антициклон, ночью местами похолодало до −30.
— Антициклон — область высокого давления, для которой характерен слабый ветер, низкие температуры ночью, также при его влиянии не выпадают осадки, — объяснили в региональном гидрометцентре.
