Перепады температуры в 40 градусов за сутки в феврале зафиксированы на Алтае

Температурные качели в Ростовской области 20 февраля приведут к перепадам от +7 до −13 градусов, предупредили синоптики регионального гидрометцентра. Ранее в феврале столбики термометров могли скакать в промежутке 30 градусов в течение суток. Многие ростовчане тогда жаловались на самочувствие. Но, как оказалось, в Западной Сибири ситуация еще экстремальнее. Из-за умеренного резко-континентального климата на Алтае столбики термометров в течение суток скачут на 40 градусов.