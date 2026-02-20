В России предложили сертифицировать центры реабилитации для наркозависимых

Эксперты в среду в рамках круглого стола комитета Госдумы по охране здоровья обсудили проблему реабилитационных центров. Поводом для активизации дискуссии стали резонансные события конца 2025 года, когда в ряде регионов России были выявлены серьезные нарушения в работе рехабов, а владельцы и сотрудники отдельных учреждений стали фигурантами уголовных дел. Участники встречи подчеркнули, что проблема носит системный характер и требует не точечных мер, а комплексных решений.