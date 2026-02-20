Губернатор Хоценко вручил награды жителям Омской области в канун 23 февраля

В преддверии Дня защитника Отечества в Правительстве Омской области прошла торжественная церемония награждения жителей региона. В зале официальных церемоний собрались не только военнослужащие, но и представители самых разных профессий, чей ежедневный труд формирует основу стабильности и развития Прииртышья. Губернатор Виталий Хоценко вручил государственные и областные награды работникам оборонно-промышленного комплекса, энергетикам, медикам, деятелям культуры и госслужащим.
Обращаясь к собравшимся, глава региона подчеркнул, что понятие «защита Отечества» сегодня выходит далеко за рамки поля боя. В эпоху новых вызовов единство страны куется общими усилиями: прочностью тыла, работой конструкторов и инженеров, самоотверженностью врачей и подвижничеством работников культуры.
«Вы любите свою страну и свое дело, проявили себя в профессии на самом высоком уровне. Благодарю вас за труд на благо Омской области и всей России», — отметил Виталий Хоценко.
Отдельное внимание на мероприятии уделили работникам оборонно-промышленного комплекса. Указами Президента РФ отмечены специалисты, внесшие значительный вклад в разработку и производство современной техники, развитие специальных технологий. Это подчеркивает стратегическую роль Омской области как одного из индустриальных форпостов страны, где куются элементы обороноспособности государства.
Закономерно, что главными героями церемонии стали и непосредственные участники специальной военной операции. За мужество, проявленное на поле боя, военнослужащие были удостоены областных наград, включая медали «За участие в специальной военной операции».
Рядом с людьми в погонах награды принимали энергетики, обеспечивающие бесперебойную работу предприятий, и транспортники. Почетные звания были присвоены деятелям культуры — работникам филармонии и творческих коллективов, которые формируют духовный код региона. Также были отмечены заслуги представителей здравоохранения, государственной гражданской службы и правоохранительных органов.
Торжественная церемония в преддверии 23 февраля стала искренним знаком признательности всем, кто ежедневно вносит свой вклад в развитие региона.