Психолог рассказал о причинах появления хейтеров в интернете

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Пользователь в интернете может стать хейтером из-за своего замаскированного желания получить внимание и поддержку других людей, заявил РИА Новости ассистент кафедры педагогики и медицинской психологии института психолого-социальной работы Сеченовского университета Андрей Неврюев.
«Раньше считали, что хейт основан на желании причинить вред другому человеку. Но современные исследования скорее показали, что это может быть, наряду с другими особенностями (например, так принято вести себя в радикальных группах), еще и замаскированный поиск внимания и поддержки», — сказал Неврюев.
Он добавил, что хейтер не может попросить о помощи, вместо этого он цепляется к людям, а реакции на такое поведение позволяют ему почувствовать себя значимым.
В связи с этим Неврюев посоветовал не реагировать на комментарии хейтеров или интернет-троллей.
По мнению собеседника агентства, такие пользователи сами отступят, не увидев поддержки своим действиям. А если у хейтера находятся единомышленники, то он перестает воспринимать агрессию как девиацию, и она становится частью его идентичности.
«Такая поддержка хейта — только одно из условий, чтобы агрессия “вышла” в оффлайн. Другое важное условие — окружение. Если есть давление, агрессия со стороны — шансы подобного исхода повышаются», — отметил Неврюев.
Кроме того, по словам врача, агрессия в онлайн-пространстве умеренно коррелирует с тем, как люди выражают агрессию словами в реальной жизни. Эта связь сильнее у людей, у которых высокий уровень импульсивности, низкий уровень эмпатии, есть высокая потребность в признании и очень сильная идентификация с онлайн-группой, частью которой им важно быть.