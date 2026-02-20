Новым начальником полиции МВД Самарской области стал Александр Якубенко

Новым заместителем начальника ГУ МВД России по Самарской области — начальником полиции назначен Александр Якубенко. Руководитель регионального МВД Игорь Иванов представил его на оперативном совещании.
«Александр Якубенко ранее занимал должность заместителя начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Челябинской области», — прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Службу в органах внутренних дел Александр Якубенко начал в 1999 году. После профильного вуза он был оперуполномоченным, вплоть до февраля 2026 года занимал различные должности в Челябинском МВД. Имеет ведомственные награды и медали.