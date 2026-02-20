Представлен новый начальник полиции Челябинской области

Представлен новый заместитель начальника ГУ МВД России по Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Новым начальником полиции и статусе заместителя руководителя областного Главка МВД стал Иван Сергеевич Языков», — прокомментировал собеседник.
Информацию подтвердили и в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что генерал-майор МВД Игорь Белецкий пошел на повышение и стал руководителем управления МВД по Владимирской области.
Иван Языков родился 6 декабря 1978 года в Горно-Алтайске Республики Алтай. В органах внутренних дел работает с 2000 года.
После окончания Омской академии МВД РФ был принят на службу в Белокурихинский ГОВД Алтайского края на должность оперуполномоченного отделения по борьбе с экономическими преступлениями. С июня 2006 по август 2011-го руководил криминальной милицией отдела внутренних дел в Белокурихе Алтайского края. С мая по ноябрь 2011 года находился в служебной командировке в Северо-Кавказском регионе. В декабре 2012 года возглавил Межмуниципальный отдел МВД России «Белокурихинский». Далее, в соответствии с приказом начальника Главного управления МВД России по Алтайскому краю с 1 ноября 2016 года назначен начальником Межмуниципального управления МВД России «Бийское».
Полковник полиции Награжден медалью МВД России «За отличие в охране общественного порядка».