Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Весенние ярмарки откроются в Екатеринбурге в выходные

В начале марта в городе заработают цветочные базары.

Источник: Аргументы и факты

В Екатеринбурге утвердили план организации и проведения ярмарок. В общей сложности в уральской столице появится 23 временные точки. А ярмарка «Веселая Масленица» откроется уже 22 февраля в Преображенском парке и проработает с 10:00 до 18:00. Там же и в то же время будет работать точка «23 февраля: сила, честь, ярмарка!».

В начале марта в городе заработают цветочные базары, приуроченные к 8 Марта.

Со 2 по 9 марта с 10:00 до 21:00 они будут работать по следующим адресам:

улица Боровая, 19;

улица Владимира Высоцкого, 12 «а»;

улица Комсомольская, 2.

С 5 по 8 марта с 9:00 до 20:00 проработает цветочный базар в Театральном переулке.

С 6 по 8 марта с 11:00 до 19:00 — на улице Белореченской, 28, Волгоградской, 185.

С 6 по 8 марта с 9:00 до 20:00 будут работать ярмарки по адресам:

улица Пехотинцев, 5;

улица Бебеля, 136;

улица Дзержинского, 2;

улица Челюскинцев, 25;

улица Санаторная, 4;

пересечение улиц Грибоедова и Многостаночников;

улица Щорса, 29;

улица Родонитовая, 17.

В Академическом районе цветочные базары будут работать с 7 по 8 марта, с 9:00 до 20:00 по адресам:

улица Вильгельма де Геннина, 31, 33, 37, 34, 40, 42;

четная сторона улицы Вильгельма де Геннина (за остановкой «Улица Павла Шаманова»).