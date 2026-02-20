Весенние ярмарки откроются в Екатеринбурге в выходные

В Екатеринбурге утвердили план организации и проведения ярмарок. В общей сложности в уральской столице появится 23 временные точки. А ярмарка «Веселая Масленица» откроется уже 22 февраля в Преображенском парке и проработает с 10:00 до 18:00. Там же и в то же время будет работать точка «23 февраля: сила, честь, ярмарка!».
В начале марта в городе заработают цветочные базары, приуроченные к 8 Марта.
Со 2 по 9 марта с 10:00 до 21:00 они будут работать по следующим адресам:
улица Боровая, 19;
улица Владимира Высоцкого, 12 «а»;
улица Комсомольская, 2.
С 5 по 8 марта с 9:00 до 20:00 проработает цветочный базар в Театральном переулке.
С 6 по 8 марта с 11:00 до 19:00 — на улице Белореченской, 28, Волгоградской, 185.
С 6 по 8 марта с 9:00 до 20:00 будут работать ярмарки по адресам:
улица Пехотинцев, 5;
улица Бебеля, 136;
улица Дзержинского, 2;
улица Челюскинцев, 25;
улица Санаторная, 4;
пересечение улиц Грибоедова и Многостаночников;
улица Щорса, 29;
улица Родонитовая, 17.
В Академическом районе цветочные базары будут работать с 7 по 8 марта, с 9:00 до 20:00 по адресам:
улица Вильгельма де Геннина, 31, 33, 37, 34, 40, 42;
четная сторона улицы Вильгельма де Геннина (за остановкой «Улица Павла Шаманова»).