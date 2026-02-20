Весенние ярмарки откроются в Екатеринбурге в выходные

В Екатеринбурге утвердили план организации и проведения ярмарок. В общей сложности в уральской столице появится 23 временные точки. А ярмарка «Веселая Масленица» откроется уже 22 февраля в Преображенском парке и проработает с 10:00 до 18:00. Там же и в то же время будет работать точка «23 февраля: сила, честь, ярмарка!».