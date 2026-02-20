Что известно о пропаже в Амурской области вертолета Robinson с сотрудниками МВД и СК

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что воздушное судно вылетело с лесной деляны, расположенной в 130 км от села Амаранка, и направлялось в село Ромны. Связь с экипажем была утеряна в пути. Надзорное ведомство начало проверку безопасности полетов, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».