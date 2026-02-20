Что известно о пропаже в Амурской области вертолета Robinson с сотрудниками МВД и СК

В Амурской области развернута масштабная поисковая операция: спасатели ищут частный вертолет Robinson, который перестал выходить на связь вечером 19 февраля. На борту находились сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело.
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что воздушное судно вылетело с лесной деляны, расположенной в 130 км от села Амаранка, и направлялось в село Ромны. Связь с экипажем была утеряна в пути. Надзорное ведомство начало проверку безопасности полетов, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
ТАСС уточняет, что в вертолете находились три человека: один пилот и два сотрудника правоохранительных органов. Силовики возвращались из тайги после проведения оперативно-разыскных мероприятий.
По данным телеграм-канала SHOT, пассажирами были сотрудницы МВД и Следственного комитета, которые вылетали на лесозаготовку, где было обнаружено обезглавленное тело рабочего. Канал утверждает, что вертолет разбился на обратном пути примерно в 14 км от Амаранки, однако точное место падения пока не обнаружено.
РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ публикует приоритетные версии следствия. Рассматриваются два варианта: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования. Следователи уже изъяли полетную документацию и осмотрели место базирования вертолета.
МЧС Амурской области информирует, что из Благовещенска в Ромненский округ выдвинулась оперативная группа, спасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка ведомства.